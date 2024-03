Ukraine bestellt Vatikanbotschafter ein

Kiew: Nach den umstrittenen Äußerungen von Papst-Franziskus zum Ukraine-Krieg hat die Regierung in Kiew den Vertreter des Vatikans zum Gespräch einbestellt. Nach Angaben des Außenministeriums wurde Erzbischof Visvaldas Kulbokas darüber informiert, dass die Ukraine von den Worten des Papstes "enttäuscht" sei. Franziskus solle auf Äußerungen verzichten, die das Gesetz des Stärkeren legalisierten und zu einer weiteren Missachtung der Normen des Völkerrechts ermutigten. Der Papst möge seine Appelle besser an den Angreifer Russland richten und nicht an das Opfer. Franziskus hatte in einem Interview gesagt, wenn man sehe, dass es nicht gut läuft, müsse man den Mut haben, zu verhandeln. Mit seinen Worten hat der Papst international Kritik ausgelöst. Auch Bundeskanzler Scholz sagte, er sei mit dieser Position nicht einverstanden. Die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 08:00 Uhr