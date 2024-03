Ukraine bestellt aus Protest gegen Papst-Worte Vatikan-Botschafter ein

Kiew: Das ukrainische Außenministerium hat den Botschafter des Vatikan einbestellt. Anlass ist die Aufforderung von Papst Franziskus an die Ukraine, Friedensverhandlungen mit Russland aufzunehmen. Wie das Außenministerium in Kiew am Abend erklärte, habe man dem Botschafter mitgeteilt, dass die Ukraine von den Worten des Papstes "enttäuscht" sei. Franziskus hätte seinen Appell besser an Russland als Angreifer richten sollen, hieß es weiter. Der Papst hatte wörtlich von der Ukraine den "Mut zur Kapitulation" gefordert. Dies war international auf Kritik gestoßen. Auch Bundeskanzler Scholz erklärte am Abend, er sei mit den Äußerungen nicht einverstanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 23:00 Uhr