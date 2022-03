Ukraine bestätigt zweite Gesprächsrunde mit Russland nicht

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die ukrainische Seite hat eine weitere Verhandlungsrunde mit Russland morgen bisher noch nicht bestätigt. Zuvor hatte der Leiter der russischen Delegation, Medinski, gesagt, man erwarte die ukrainischen Vertreter am Morgen zu Gesprächen. Die ersten Verhandlungen über einen Waffenstillstand am Montag hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. - Derweil setzt Russland seine Angriffe fort. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde am Abend Luftalarm ausgelöst, wie auch in vielen anderen Städten. Laut Ukrainischer Eisenbahngesellschaft ist ein Geschoss in der Nähe des Hauptbahnhofs in Kiew eingeschlagen. Der Bahnhof ist einer von zweien, die Tausende Menschen in den vergangenen Tagen zur Flucht vor dem Krieg nutzen. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. In der Nähe des Bahnhofs liegt auch das Verteidigungsministerium.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 22:15 Uhr