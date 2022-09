Ukraine beschießt Ziel in der Nähe von Atomkraftwerk

Nachrichtenarchiv - 02.09.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saporischschja: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen russischen Stützpunkt in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja beschossen. Die Rede war von einem präzisen Angriff auf ein Ziel in der Stadt Enerhodar. Dort befindet sich das Kernkraftwerk, indem sich derzeit Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA aufhalten. Die Anlage und ihre Umgebung waren in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden. Bisher hatten sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Verantwortung für die Angriffe zugewiesen.

