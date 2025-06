Ukraine berichtet von massiven Angriffen auf Kiew - EU lässt Handelsvorteile auslaufen

Kiew: Russland hat in der Nacht einen ungewöhnlich heftigen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt gestartet. Mehrere Medien berichten von massiven Attacken mit Drohnen und Marschflugkörpern. Bürgermeister Klitschko sprach von mindestens vier Toten und etlichen Verletzten. Auch andere größere Städte und Regionen im äußersten Westen der Ukraine sind demnach betroffen. In Kiew sollen in mehreren Wohnhäusern Feuer ausgebrochen sein. - Die EU lässt unterdessen die Handelsvorteile für die Ukraine zunächst auslaufen. Um Mitternacht traten nach Angaben der Kommission Übergangsregeln in Kraft, die bis zu einem neuen Handelsabkommen gelten sollen. Die EU hatte ukrainische Waren nach dem russischen Angriff auf das Land von Zöllen befreit - vor allem Bauern in den östlichen Mitgliedsstaaten hatten das kritisiert und die Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine beklagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 06:00 Uhr