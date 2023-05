Ukraine berichtet von erneuten Angriffen in der Nacht

Meldungsarchiv - 19.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Mehrere Städte in der Ukraine sind in der vergangenen Nacht erneut von Russlands Militär angegriffen worden. Wie die Luftwaffe des Landes mitteilte, kamen Drohnen und Marschflugkörper zum Einsatz. Ein Großteil konnte den Angaben zufolge abgewehrt werden. Über das Ausmaß der Schäden wurden bislang keine Angaben gemacht. In Medienberichten war unter anderem von Explosionen in Lwiw und Cherson die Rede. - Die Lage rund um die umkämpfte Stadt Bachmut bleibt weiter unübersichtlich. Von der russischen Söldner-Gruppe Wagner hieß es, Bachmut sei noch immer nicht eingenommen. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, man versuche, verlorene Gebiete wieder zurückzuerobern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 12:00 Uhr