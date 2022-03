Ukraine berichtet von Angriffen auf Lwiwer Flughafen

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lwiw: Auf dem Gelände des Flughafens der westukrainischen Stadt sind mehrere Raketen eingeschlagen. Sie hätten ein Werk für Flugzeugwartungen getroffen und zerstört, teilte der Bürgermeister von Lwiw, Sadowy, mit. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. In Lwiw halten sich tausende Geflüchtete auf, weil die Stadt bisher kaum vom Kriegsgeschehen betroffen war. Auch in Kiew war Berichten zufolge eine Explosion zu hören. Luftalarm gab es in der vergangenen Nacht in fast allen Regionen der Ukraine. In der Hafenstadt Mariupol suchen Rettungskräfte weiter nach Menschen, die sich im Schutzraum der zerbombten Theaters aufgehalten haben. Einem Abgeordneten zufolge soll es sich um 1.300 Menschen handeln, viele von ihnen seien Kinder. Unterdessen hat Russland offenbar eine Flugverbotszone über der ostukrainischen Donbass-Region errichtet. Das meldet die russischen Nachrichtenagentur Interfax und beruft sich auf Vertreter der dortigen Separatisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 09:00 Uhr