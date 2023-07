Ukraine berichtet über Angriffe auf die Krim

Meldungsarchiv - 22.07.2023 21:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die jüngsten Explosionen in russischen Militäreinrichtungen auf der Krim sind von der Ukraine verursacht worden. Das berichten westliche Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ukrainische Militärkreise. Demnach wurden Waffenlager und ein Öl-Depot auf der Halbinsel beschossen, die seit 2014 von Russland beansprucht und besetzt wird. Der Moskau-treue Krim-Gouverneur hatte bereits zuvor von Explosionen in einem Munitionsdepot berichtet. Verletzte gab es demnach nicht. Allerdings ordnete er Evakuierungen in einem Umkreis von fünf Kilometern an. Russland wiederum hatte schon die ganze Woche über immer wieder ukrainische Gebiete am Schwarzen Meer beschossen - unter anderem die wichtige Hafenstadt Odessa. Die Unesco kritisierte, dass auch Museen in der Stadt angegriffen wurden. Odessa gehört zum Weltkulturerbe der UN-Organisation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 21:45 Uhr