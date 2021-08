Ukraine bekrätigt Anspruch auf die Krim

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Mehr als sieben Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland hat der ukrainische Präsident Selenskyj den Anspruch seines Landes auf die Halbinsel bekräftigt. Bei einem Gipfel der neuen "Krim-Plattform" sagte er, von nun an laufe der Countdown für das Ende der Besatzung der Krim. Russland hatte das Gebiet 2014 gegen internationalen Protest in sein Staatsgebiet eingegliedert. Russlands Außenminister Lawrow bezeichnete den Gipfel, an dem neben Bundeswirtschaftsminister Altmaier Vertreter aus mehr als 40 Staaten teilnehmen, als "Hexensabbat". Laut Altmaier will die Bundesregierung gemeinsam mit EU-Partnern die völkerrechtswidrige Krim-Annexion weiterhin nicht anerkennen und Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten. Selenskyj beklagte, dass die Krim unter Russland zu einem Pulverfass wurde und warf Moskau Menschenrechtsverletzungen vor.

