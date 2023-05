Ukraine begrüßt Waffenlieferung aus Deutschland

Meldungsarchiv - 13.05.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die Regierung in der Ukraine hat die Zusage der Bundesregierung für weitere Rüstungsgüter begrüßt. Präsidentenberater Podoljak sagte, die westlichen Waffenlieferungen zeigten, dass Russland dazu verurteilt sei, seinen Angriffskrieg zu verlieren. Der ukrainische Außenminister Kuleba warnte beim Treffen mit Kollegen der EU-Staaten in Stockholm vor einer Abstumpfungsgefahr. Da es keine großen Entwicklungen gebe, komme man bei der morgendlichen Nachrichtenlektüre zu dem Schluss, dass alles mehr oder weniger ruhig sei. Dennoch versuche Russland täglich sein Land einzunehmen und es würden Menschen sterben. Behörden im Westen der Ukraine meldeten in der Früh Drohenangriffe und Explosionen. Elf Menschen seien verletzt und kritische Infrastruktur getroffen worden.

