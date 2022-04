Ukraine begrüßt Bundestagsbeschluss zu schweren Waffen

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Regierung hat den Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen begrüßt. Präsidentenberater Podoljak nannte die Entscheidung einen Sargnagel für die Lobbyarbeit des russischen Präsidenten Putin in Europa. In der Vergangenheit hatte Kiew vor allem der SPD einen Putin-freundlichen Kurs vorgeworfen. Ein Besuch von Bundespräsident Steinmeier wurde deshalb als unerwünscht bezeichnet. Der Bundestag hatte heute mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der Union dafür gestimmt, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. In der Debatte warf Unions-Fraktionschef Merz der Regierung aber vor, zu lange gezögert zu haben.

