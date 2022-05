Ukraine befürchtet neue Phase des Krieges

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach Einschätzung der ukrainischen Regierung tritt der Krieg in eine neue, lange Phase ein. Verteidigungsminister Resnikow sagte auf auf Facebook, dem Land stünden extrem harte Wochen bevor, in denen es einem "erzürnten Aggressor" weitgehend allein gegenüber stehe. Die Ukraine meldet anhaltend russische Angriffe unter anderem auf das Stahl-Werk in Mariupol und die Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Derweil macht Russland weiterhin keine konkreten Angaben zu eigenen Verlusten. Reuters-TV verbreitete Bilder auf denen hunderte Leichen russischer Soldaten auf einen Zugwagon verladen worden sein sollen. Ein Militär teilte dazu mit, dass die meisten Toten aus dem Großraum Kiew stammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 12:00 Uhr