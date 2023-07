Ukraine attackiert angeblich Krim mit Drohnen

Meldungsarchiv - 22.07.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die Ukraine hat nach russischen Angaben die annektierte Krim erneut mit Drohnen angegriffen. Dem von Moskau eingesetzten Gouverneur zufolge wurde Infrastruktur im Zentrum der Schwarzmeer-Halbinsel getroffen. Einzelheiten nannte er nicht. Auch eine unabhängige Bestätigung für den Drohnenangriff gibt es nicht. Zuvor war der Autoverkehr auf der Brücke, die Russland mit der Krim verbindet, zeitweilig unterbrochen worden. Warum, sagten die Behörden der annektierten Insel nicht. Am Montag war die Brücke durch Explosionen beschädigt worden. Zwei Zivilisten wurden getötet. Moskau machte Kiew dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Brücke als militärisches Ziel bezeichnet. Selenskyj sagte gestern per Video zu Teilnehmern einer Sicherheitskonferenz in den USA, die Brücke werde benutzt, um den russischen Angriffskrieg jeden Tag mit Munition zu versorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 12:15 Uhr