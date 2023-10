Ukraine arbeitet weiter an Friedensgipfel

Kiew: Die Ukraine bereitet mit einem weiteren Treffen von nationalen Sicherheitsberatern mehrerer Staaten einen Friedensgipfel vor. Präsident Selenskyj teilte nach einem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan mit, bei den Verhandlungen über seine sogenannte "Friedensformel" werde in Malta auch die Türkei ihre gewichtige Stimme einbringen. Das Malta-Treffen auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater der Verbündeten der Ukraine soll am 28. und 29. Oktober stattfinden. Einen Friedensgipfel will die Ukraine dann bis Ende des Jahres organisieren. Selenskyj hatte seine "Friedensformel", die im Kern einen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine festlegt, als einzige gangbare Initiative für die Beendigung des Krieges in der Ukraine aufgestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 19:45 Uhr