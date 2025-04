Ukraine-Abkommen muss laut Lawrow noch feinjustiert werden

Washington: Mit Blick auf ein mögliches Friedensabkommen mit der Ukraine spielt Russland weiter auf Zeit. Der russische Außenminister Lawrow sagte dem US-Sender CBS, man sei bereit, ein Abkommen zu schließen. Vorher müssten allerdings - so wörtlich - noch bestimmte Elemente verfeinert werden. Er sehe die Verhandlungen auf einem guten Weg, sagte Lawrow. Mit Blick auf den gestrigen massiven russischen Angriff auf Kiew kam Kritik von US-Präsident Trump an Moskau. In sozialen Medien schrieb er an Kremlchef Putin gerichtet: "Wladimir, stopp!". Im Weißen Haus sagte Trump, wenn der Kreml bei Washingtons Friedensbemühungen nicht mitziehen sollte, dann würden Dinge passieren. Konkreter wurde er aber nicht. Die ukrainische Seite wies den Friedensplan der US-Regierung zurück. Präsident Selenskyj erklärte, sein Land könne nichts tun, was seinen Werten und seiner Verfassung widerspreche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 06:00 Uhr