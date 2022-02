Uigurin entfacht olympische Flamme in Peking

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Im sogenannten Vogelnest-Stadion der chinesischen Hauptstadt sind am Nachmittag die Olympischen Winterspeiel eröffnet worden. Die Feierlichkeiten fielen etwas weniger pompös aus als die Eröffnung der Sommerspiele im Jahr 2008. Nachdem Chinas Staatschef Xi die Eröffnungsformel gesprochen hatte, wurde die olympische Flamme von einer Sportlerin und einem Sportler aus dem chinesischen Team entzündet. Die Sportlerin gehört der Volksgruppe der Uiguren an, was für Aufsehen sorgte. Die chinesische Führung steht wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit in der nordwestchinesischen Region Xinjiang international stark in der Kritik. Auf die erste deutsche Medaille darf morgen Skispringerin Katharina Althaus hoffen. Die 25-Jährige sprang auf der Normalschanze 104,5 Meter weit und untermauerte ihre Position als Mitfavoritin auf den Olympiasieg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 21:00 Uhr