Uhren werden kommende Nacht zurückgestellt

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland und vielen anderen Staaten endet in der kommenden Nacht die Sommerzeit. Die Uhren werden um 3 Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Dann gilt bis Ende März wieder die Normalzeit. Spätestens in einem Jahr sollen die Uhren nach einem EU-Beschluss zum letzten Mal umgestellt werden. Einer solchen Änderung müssen aber noch alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Wie das Vorhaben genau umgesetzt werden soll, ist derzeit nicht absehbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 22:45 Uhr