Uhren werden in der Nacht auf Sommerzeit umgestellt

Braunschweig: In der Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um zwei Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland aus Gründen der Energieeinsparung eingeführt. Kritikern zufolge sind die Effekte dabei aber gering. Taktgeber für die Zeit sind in Deutschland die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 20:00 Uhr