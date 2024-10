Uhren laufen wieder nach mitteleuropäischer Normalzeit

Mit der Umstellung von drei auf zwei Uhr ist in der Nacht die Sommerzeit zu Ende gegangen. Ein halbes Jahr lang gilt nun in Deutschland und den meisten Ländern Europas wieder die Normalzeit. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser auszunutzen und so Energie zu sparen. Kritiker bezweifeln den Effekt allerdings und verweisen auf negative Folgen für den Biorhythmus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 04:00 Uhr