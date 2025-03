Uhren in Deutschland sind auf Sommerzeit umgestellt

Braunschweig: In Deutschland gilt seit der Nacht wieder die Mitteleuropäische Sommerzeit. Die Uhren wurden um 2.00 Uhr um genau eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt. Dadurch bleibt es in den Abendstunden länger hell. Das Signal für die automatische Umstellung der Uhren kommt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Die Sommerzeit gilt bis zum 26.Oktober.

