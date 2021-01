Uffizien in Florenz öffnen wieder

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Florenz: Die Uffizien in Florenz sind nach 77 Tagen Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Vorerst dürfen nur Besucher kommen, die sich bereits in der Toskana aufhalten. Auch ist das Museum nur von Dienstag bis Freitag geöffnet. Die Kunstsammlung verzeichnete für jeden Monat der Schließung Einnahmeverluste von rund vier Millionen Euro. In den Uffizien, einem der bekanntesten Kunstmuseen der Welt, befinden sich Werke von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 21:00 Uhr