UEFA wiederholt Champions-League-Auslosung

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nyon: Die Auslosung des Achtelfinals der Champions League muss aufgrund technischer Probleme wiederholt werden. Schuld war unter anderem die Software eines externen Providers. Die soll die Offiziellen darüber informieren, welche Mannschaften in die Lostöpfe müssen. Dabei kam es allerdings zu Fehlern. So wurde zum Beispiel Manchester United dem spanischen Club FC Villarreal zugelost. Diese Kombination ist laut den UEFA-Regeln aber nicht möglich, weil die beiden Clubs schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt hatten. Auf wen der FC Bayern im Champions-League Achtelfinale trifft, ist damit auch wieder offen. Die Auslosung für die Zwischenrunde der Europa League verlief hingegen ohne Probleme. Borussia Dortmund trifft auf den schottischen Meister Glasgow Rangers, RB Leipzig spielt gegen San Sebastian.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 15:00 Uhr