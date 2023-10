UEFA vergibt Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032

Nyon: Die Fußball Europameisterschaft 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, das Turnier vier Jahre später in der Türkei und Italien. Die UEFA hat bei einer Sitzung in Nyon in der Schweiz grünes Licht dafür gegeben. Die Vergabe galt als Formsache, weil es für beide Europameisterschaften jeweils nur eine gemeinsame Bewerbung gab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 18:00 Uhr