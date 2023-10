UEFA spricht bereits von Millionen Ticketanfragen für die Fußball-EM im Deutschland

Frankfurt am Main: Die Tickets für die Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland sind heiß begehrt. Die UEFA spricht von einer riesigen Nachfrage und rechnet mit bis zu zwölf Millionen Anfragen in der ersten Verkaufsphase. UEFA-Wettbewerbsdirektor Kallen erklärte, darüber hinaus seien Millionen ungültige Anfragen eingegangen, die von Computer-Bots für den Schwarzmarkt generiert wurden. Übersteigt die Nachfrage das Angebot für ein Spiel, wird gelost. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro für Vorrundenspiele bis zu 1000 Euro für das Finale in Berlin. Noch bis zum 26. Oktober läuft die erste Verkaufsphase, in der über 1,2 Millionen Tickets angeboten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 10:00 Uhr