UEFA entzieht St. Petersburg Champions-League-Finale

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nyon: Die UEFA will der Stadt St. Petersburg in Russland das Fußball-Champions-League-Finale entziehen. Morgen soll das Exekutivkomitee in einer Sondersitzung darüber entscheiden. Ob bereits ein neuer Ort für das Finale am 28. Mai feststeht, ist noch unklar. Bisher hatte die UEFA offen gelassen, ob sie das Endspiel verlegt. In der Europa League sollen allerdings alle Partien wie geplant stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 15:00 Uhr