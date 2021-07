UEFA bestraft Ungarn mit drei Geisterspielen

Nachrichtenarchiv - 09.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Die UEFA hat Ungarn nach den diskriminierenden Äußerungen seiner Anhänger während der EM-Gruppenphase zu drei Spielen ohne Zuschauer verurteilt. Außerdem muss der ungarische Fußballverband 100.000 Euro Strafe zahlen. Die UEFA hatte Ermittlungen aufgenommen, nachdem ungarische Fans sowohl bei den Gruppenspielen gegen Portugal und Frankreich als auch in München gegen Deutschland homophobe Parolen skandiert und entsprechende Plakate hochgehalten hatten. Die Strafe betrifft nur Heimspiele der ungarischen Nationalmannschaft in UEFA-Wettbewerben, nicht europäische Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 23:00 Uhr