Überwiegend sonnige mit Werten zwischen 23 und 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit vereinzelten lockeren Wolkenfeldern. Bis zum Nachmittag Werte zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht meist sternenklar Tiefsttemperaturen um 12 Grad. Die Aussichten Auch morgen meist sonnig. Am Dienstag anfangs freundlich, später von Westen her Schauer. Am Mittwoch bewölkt vereinzelt Regen. In den Nächten Abkühlung auf 13 bis 3 Grad; Höchstwerte morgen 24 bis 28, am Dienstag 15 bis 23, am Mittwoch 10 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 06:00 Uhr