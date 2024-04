Überwiegend sonnig, Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit vereinzelten lockeren Wolkenfeldern. Bis zum Nachmittag Werte zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht meist sternenklar, Tiefsttemperaturen um 12 Grad. Die Aussichten: Auch morgen meist sonnig. Am Dienstag anfangs freundlich, später von Westen her Schauer. In den Nächten Abkühlung auf 13 bis 3 Grad; Tageshöchstwerte morgen 24 bis 28, am Dienstag 15 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 07:30 Uhr