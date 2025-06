"Überspannung" war die Ursache für den Stromausfall in Spanien und Portugal

Eine sogenannte "Überspannung im Netz" war Schuld. Sie hat offenbar den massiven Stromausfall auf der iberischen Halbinsel Ende April ausgelöst. In einem Bericht der spanischen Regierung ist von einer Kettenreaktion die Rede. Wegen eines Programmierfehlers habe die Spannungsregelung nicht funktioniert. Energieunternehmen hätten ihre Kraftwerke daraufhin vom Netz getrennt, um ihre Anlagen zu schützen. Der Blackout in Spanien und Portugal war einer der bisher größten Stromausfälle in Europa.

