Überschwemmungen in der Ukraine gehen zurück

Meldungsarchiv - 10.06.2023 08:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Cherson: Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine geht das Wasser in Teilen der betroffenen Gebiete langsam zurück. Das teilte die ukrainische Militärverwaltung in der Region Cherson mit. 35 Siedlungen auf der rechten Seite des Flusses Dnipro seien noch überflutet, fast 3800 Häuser stünden unter Wasser. Die Rettung der Bewohner gestaltet sich weiterhin schwierig: Bei einer Evakuierungsaktion wurden gestern drei Menschen verletzt, weil sie in die russische Schusslinie geraten waren, darunter auch ein minderjähriges Mädchen. Derweil wird weiter über die ukrainische Gegenoffensive spekuliert: Laut Kremlchef Putin hat sie bereits begonnen, der ukrainische Präsident Selenskyj hält sich dagegen weiterhin bedeckt. Er sprach lediglich von "besonders schwierigen Schlachten", in denen sich die Soldaten in diesen Tagen befänden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2023 08:45 Uhr