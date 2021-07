Überschwemmungen durch Starkregen in Teilen Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hof: Heftige Regenfälle haben in vielen Teilen Deutschlands in der Nacht für Überschwemmungen gesorgt. In Bayern traf es in Oberfranken vor allem den Landkreis Hof. Dort entspannt sich die Lage allmählich. Der Katastrophenfall wurde aufgehoben. Nach wie vor sind aber nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes einige Straßen gesperrt. Viele Keller müssen ausgepumpt werden. Die Grundschule in Selbitz sowie einige Kindertagesstätten in Selbitz, Köditz und Naila bleiben heute geschlossen. Auch in Teilen Baden-Württembergs gab es heftige Regenfälle. In Mannheim fielen infolge des Unwetters Bäume auf Autos. Mehrere Straßen sind laut Polizei überflutet und mussten teilweise gesperrt werden. Auch in den nordrhein-westfälischen Städten Hagen und Düsseldorf sorgte Starkregen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 10:00 Uhr