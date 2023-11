Überschuldung der Verbraucher sinkt laut Studie auf Rekord-Tief

Berlin: Die Verschuldung der Verbraucher ist auf ein Rekordtief gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Demnach ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher zum fünften Mal in Folge zurückgegangen, und zwar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Auswertungen vor rund 20 Jahren. Die Gründe dafür sehen die Fachleute in den Milliarden-Hilfsprogrammen des Staates, im höheren Mindestlohn und im Bürgergeld. Die Experten warnen aber auch davor, sich von den Zahlen täuschen zu lassen. Sie befürchten eine Trend-Umkehr. Zum einen habe eine Umstellung in der Statistik dafür gesorgt, dass die Zahlen besser aussehen, als sie in Wirklichkeit seien. Zudem beobachte man aktuell wieder mehr Fälle mit sogenannter weicher Überschuldung, bei denen der Gerichtsvollzieher noch nicht aktiv geworden ist, wo aber schon mehrere Mahn- und Inkassoverfahren laufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 10:45 Uhr