Kurzmeldung ein/ausklappen Übernahme der Credit Swiss wird positiv aufgenommen

Bern: Die Rettung der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Swiss ist an den Finanzmärkten weitgehend positiv aufgenommen worden. Die asiatischen Börsen reagierten stabil. Der japanische Nikkei-Index war zunächst nur leicht im Minus. Nach stundenlangen Verhandlungen am Wochenende hatte die Schweizer Regierung mit Bankvertretern vereinbart, dass die größte Bank des Landes, die UBS, die Credit Swiss für drei Milliarden Franken übernimmt. Damit soll verhindert werden, dass die Credit Swiss an der Börse erneut drastisch an Wert verliert und damit weitere Banken weltweit in Bedrängnis bringt. Ziel ist, dass eine Finanzkrise wie 2008 nach der Lehman-Pleite abgewendet wird.

