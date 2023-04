Überlebende und Politiker erinnern an Befreiung des KZ Dachau

Meldungsarchiv - 30.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dachau: Zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers haben Zeitzeugen und Politiker an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnert. 14 Überlebende nahmen an einer Gedenkveranstaltung teil, sowie zwei ehemalige US-Soldaten, die an der Befreiung des Lagers am 29. April 1945 dabei waren. Bayerns Kultusminister Piazolo würdigte die Bedeutung der Gedenkstätte in Dachau. Wo sich das Geschehen ereignete, seien Erkennen, Begreifen und Lernen ganz besonders möglich, so Piazolo. Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Freller betonte den Wert für die heutige Demokratie. Nur eine Gesellschaft, die sich aktiv erinnere, könne Bedrohungen erfolgreich begegnen. Im Hauptlager Dachau und den Außenlagern ermordeten die Nazis mehr als 41.000 Menschen, über 200 000 waren inhaftiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 17:00 Uhr