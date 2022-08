Übergewinnsteuer hätten großen Rückhalt in der Bevölkerung

Nachrichtenarchiv - 05.08.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine sogenannte Übergewinnsteuer würde in der deutschen Bevölkerung auf großen Zuspruch treffen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend befürworteten mehr als drei Viertel der Befragten eine solche Sondersteuer für Krisen-Gewinner. Die FDP lehnt sie strikt ab. Parteichef und Finanzminister Lindner schrieb auf Twitter, Unternehmen zahlten in Deutschland schon jetzt sehr hohe Steuern. Von einzelnen Branchen noch mehr zu verlangen, ruiniere das Vertrauen in das Steuersystem. SPD-Chefin Esken sprach hingegen in der "Welt" von einem "solidarischen Gebot". Schließlich fordere die Gasumlage ja auch von allen Bürgerinnen und Bürgern einen gemeinsamen Beitrag im Kampf gegen hohe Energiepreise. Da könne man Konzerne mit Krisengewinnen nicht außen vor lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2022 05:00 Uhr