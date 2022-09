Übergewinnabgabe bringt laut von der Leyen 140 Milliarden Euro

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: In ihrer Rede zur Lage der Union hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf den Krieg in der Ukraine und die stark gestiegenen Energiepreise in Europa Bezug genommen. Zur Entlastung der Verbraucher schlug sie vor, übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abzuschöpfen und umzuverteilen. Sie kündigte vor dem Europaparlament einen entsprechenden Gesetzesvorschlag an, der Produzenten von erneuerbarem Strom ebenso treffen würde wie Gas- und Ölkonzerne. Der Vorschlag werde mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern, so von der Leyen. Zuvor hatte sie im Beisein der ukrainischen First Lady, Selenska, den Mut der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angreifer gelobt. Von der Leyen kündigte an, noch heute nach Kiew zu reisen und dort Präsident Selensyj zu treffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2022 09:45 Uhr