Über Teile Frankens sind heftige Unwetter hinweggezogen

Meldungsarchiv - 08.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Offenbach: Zum ersten Mal ist in Deutschland heuer die 30-Grad-Marke geknackt worden. In Potsdam wurden 30,7 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte. In und um Berlin war es nur unwesentlich kühler. Ansonsten gab es vielerorts in Deutschland Schauer und Gewitter - auch in Bayern. Hier traf es besonders Franken. Dort liefen laut Polizei Straßen und Keller voll. Blitze schlugen in Häuser ein. Allein die Nürnberger Feuerwehr meldete mehr als 200 Einsätze, die Leitstelle Würzburg 150. Im oberfränkischen Weißenohe riss eine Windböe den Ast eines morschen Baums herab. Zwei Kinder wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 21:00 Uhr