Über Ostern gibt es keine Streiks im ÖPNV in Bayern

Meldungsarchiv - 31.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Trotz ergebnislosem Gespräch mit dem kommunalen Arbeitgeberverband soll es über Ostern keine Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in Bayern geben. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi Bayern an. Die Verhandlungen gehen am 28. April weiter - für den Nahverkehr gilt ein eigener Tarifvertrag. Ob es nach Ostern zu Warnstreiks kommt, dazu wollte sich Verdi auf Nachfrage nicht äußern. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 15:00 Uhr