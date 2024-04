Über drei Millionen Menschen in Deutschland waren noch nie im Internet

Wiesbaden: Rund fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben noch nie das Internet genutzt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist von mehr als drei Millionen sogenannten "Offlinern" auszugehen. Am seltensten sind ältere Menschen im Netz unterwegs. In der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen waren es gut 15 Prozent. Bei den jüngeren zwischen 16 und 44 Jahren haben lediglich zwei Prozent noch nie im Internet gesurft. Das Bundesamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es für diese Menschen zunehmend schwieriger werde, den Alltag zu bewältigen, da viele Dienstleistungen größtenteils nur noch über das Netz angeboten werden, wie Terminvereinbarungen oder Ticketbuchungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 12:00 Uhr