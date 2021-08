Über Bayern gehen teils schwere Gewitter nieder

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Großweil: Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Glentleiten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat es am Nachmittag infolge eines Blitzschlags gebrannt. Ein historischer Stadel wurde nach BR-Informationen ein Raub der Flammen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften konnte verhindern, dass auch ein 360 Jahre altes Nachbargebäude niederbrannte. Auch andernorts in Oberbayern gab es unwetterbedingte Einsätze. Auf dem Chemiesee mussten etwa mehrere Segler, die in Seenot geraten waren, gerettet werden. Im Großraum Nürnberg rückte die Feuerwehr zu knapp 100 Einsätzen aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 21:00 Uhr