Über Alaska vermisstes Flugzeug verlor offenbar plötzlich an Höhe

Juneau: Ein über Gewässer in Alaska verschwundenes Flugzeug mit zehn Insassen hat vor dem Abbruch des Funksignals abrupt an Höhe und Geschwindigkeit verloren. Das geht aus Radar-Daten hervor, wie die US-Küstenwache mitteilte. Demnach soll ein Mitglied des Suchtrupps einen Gegenstand von Interesse gefunden habe. Nähere Angaben dazu gibt es aber nicht. Über den Verbleib der Flugzeuginsassen gibt es keine Informationen. Die einmotorige Maschine war am Donnerstag südlich des nördlichen Polarkreises unterwegs gewesen, bevor es von den Radarschirmen verschwand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2025 01:00 Uhr