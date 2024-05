Über 70 Verletzte nach Flugzeug-Notlandung in Bangkok

Bangkok: Nach der Notlandung einer Maschine der Singapore Airlines in der thailändischen Hauptstadt sind mehr als 70 Passagiere im Krankenhaus behandelt worden. Nach Angaben der Klinik sind sechs von ihnen schwer verletzt. Ein 73-Jähriger starb vermutlich an einem Herzinfarkt, als die Boeing über dem Indischen Ozean kurz vor der thailändischen Küste in schwere Turbulenzen geriet. An Bord waren 229 Menschen, überwiegend Australier, Briten und Bewohner Singapurs. Die Maschine war auf dem Weg von London nach Singapur. Innerhalb von drei bis fünf Minuten sackte sie rund 2.000 Meter ab und musste in Bangkok notlanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 07:00 Uhr