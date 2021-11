Über 600 Covid-Patienten auf Intensivstationen - rote Ampel droht

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern hat nach Angaben der Intensiv- und Notfallmediziner die kritische Marke von 600 überschritten: Nun dürfte die sogenannte Krankenhaus-Ampel auf Rot springen. In diesem Fall ist vorgesehen, dass die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet wird. Dann haben Ungeimpfte zu vielen Veranstaltungen und Einrichtungen auch mit Test keinen Zugang mehr. Bereits seit gestern gelten im Freistaat wieder verschärfte Corona-Regeln. Der Maskenstandard wurde generell auf FFP2 erhöht. Wo bisher die 3G-Regel galt, gilt nun 3G-plus. Das bedeutet, wer nicht geimpft oder genesen ist, bekommt Zugang nur mit einem PCR-Test. Davon ausgenommen sind Hochschulen. In Clubs und Diskotheken gilt 2G: Ungeimpfte bekommen keinen Zutritt mehr. Ab heute müssen außerdem wieder Masken im Unterricht getragen werden.

