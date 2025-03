Über 40 Prozent scheitern an Fahrprüfung in Bayern

Berlin: Fast jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein. Aus Daten des TÜV-Verbands geht hervor, dass im vergangenen Jahr 45 Prozent der Fahrschüler in Deutschland den Theorie-Teil nicht bestanden haben. Am schlechtesten schnitten Berlin und Sachsen-Anhalt ab. Hier war jede zweite Theorieprüfung fürs Auto erfolglos. In Bayern sind im vergangenen Jahr 41 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die theoretische Prüfung gefallen. Der Freistaat liegt damit genau im bundesweiten Durchschnitt. Bei den praktischen Fahrprüfungen schneidet Bayern hingegen besser ab als die meisten anderen Bundesländer. Die Durchfallquote liegt bei 27 Prozent, nur in Schleswig-Holstein ist sie niedriger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 07:00 Uhr