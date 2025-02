Über 160.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Annäherung von Union und AfD

Berlin: Mehr als 160.000 Menschen haben in Berlin gegen eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD und gegen Pläne für eine radikale Asylwende protestiert. Die Zahl nannte die Polizei, laut Veranstaltern kamen bis zu 250.000 Menschen. Die Menge reichte vom Brandenburger Tor vier Kilometer weit bis zur CDU-Zentrale im Stadtteil Tiergarten. Auf der Auftaktkundgebung vor dem Reichstag hatte der Publizist Michel Friedman vor der AfD als "Partei des Hasses" gewarnt. Das jahrzehntelange CDU-Mitglied Friedman war Mitte der Woche unter Protest aus der Partei ausgetreten. Auch in anderen Bundesländern und in Bayern gingen erneut Zehntausende gegen einen Rechtsruck auf die Straße: 20.000 waren es in Regensburg und jeweils mehrere Tausend in Augsburg, Würzburg und Dachau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 21:00 Uhr