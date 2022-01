Über 1.000 Anzeigen nach unangemeldeter Demo in München

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Polizei in München ist gestern Abend bei mehreren angemeldeten und unangemeldeten Demonstrationen im Einsatz gewesen. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden zwei Beamte und drei Teilnehmer verletzt, sowie über 1.000 Anzeigen erstattet. Ein Autokorso und eine kleine Veranstaltung auf der Theresienwiese blieben friedlich. Ebenso eine Veranstaltung auf dem Odeonsplatz, bei der rund 400 Menschen für Solidarität in der Pandemie warben. Eingreifen mussten die rund 1.000 Sicherheitskräfte vor allem bei einer größeren Ansammlung auf dem Marienplatz. Dort waren laut Polizei etwa 3.000 Menschen, obwohl die Stadt München solche Versammlungen per Allgemeinverfügung verboten hat.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 03:00 Uhr