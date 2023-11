Über 100 Verletzte in Frankfurt - Sonderkommission ermittelt

Frankfurt am Main: Nach den schweren Ausschreitungen beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ermittelt eine Sonderkommission. Sie soll die Vorfälle vom Samstag hinter der Nordwestkurve aufklären. Dort wurden nach Polizei-Angaben bei einem Einsatz über 100 Menschen allein auf Seiten von Polizei- und Ordnungsdienst verletzt. Über den Anlass der Krawalle gibt es laut Eintracht-Vorstand verschiedene Informationen. Laut Polizei griffen Frankfurter Anhänger vor dem Anpfiff der Partie einige Ordner und Rettungskräfte an. Die zu Hilfe gerufenen Polizisten seien bei ihrem Eintreffen dann von den Eintracht-Fans attackiert worden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert als Konsequenz Stadionverbote für die Fans. Die Fanszene spricht hingegen von einer so wörtlich "Gewalteskalation der Polizei".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 10:00 Uhr