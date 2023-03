UBS übernimmt angeschlagene Credit Suisse

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi streikt zum Auftakt der Woche vor allem in Schwaben

Augsburg: Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen - heute vor allem in Schwaben. In Augsburg wird der gesamte öffentliche Nahverkehr still stehen - das haben die Stadtwerke bestätigt. Vom Streik betroffen sind dort zudem Kitas und alle städtischen Seniorenheime. Auch am Universitätsklinikum legen Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. In Günzburg, Donauwörth und Nördlingen werden heute ebenfalls die Kliniken bestreikt. Überall soll es laut Gewerkschaft einen Notdienst geben. Im Allgäu bleiben die städtischen Kindergärten sowie einige Bürgerämter zu. Verdi fordert im Tarifkonflikt 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 06:00 Uhr