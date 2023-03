UBS bietet offenbar bis zu einer Milliarde Dollar für Credit Suisse

Meldungsarchiv - 19.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zürich: Die Schweizer Behörden setzen ihre Bemühungen zur Rettung der angeschlagenen Credit Suisse fort. Wie die "Financial Times" berichtete, hat die UBS angeboten, die angeschlagene Bank für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu kaufen. Am Freitag war die Credit Suisse an der Börse noch rund acht Milliarden Schweizer Franken wert. Dem Bericht zufolge besteht die UBS auf einer Klausel, dass der Deal zudem hinfällig werde, wenn die Kreditausfall-Versicherungen für die eigenen Anleihen um 100 Basispunkte oder mehr stiegen. Außerdem planten die Schweizer Behörden, die Gesetze zu ändern, um eine Aktionärsabstimmung über die Transaktion zu umgehen. Ziel ist, zu einer Einigung zu kommen, bevor morgen die Börsen öffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2023 15:00 Uhr