Uber und Lyft müssen 330 Millionen Dollar an Fahrer nachzahlen

Albany: Die US-Unternehmen Uber und Lyft müssen ihren Fahrern im Bundesstaat New York insgesamt knapp 330 Millionen Dollar nachzahlen. Um diesen Betrag hätten die Fahrdienstvermittler ihre Fahrer systematisch betrogen, so die Generalstaatsanwältin von New York. Die Zahlung wurde im Rahmen eines Vergleichs ausgehandelt. Uber und Lyft hatten der Anklägerin zufolge von den Zahlungen an die Fahrer Umsatzsteuer und Versicherungsgebühren abgezogen, obwohl die Fahrgäste dafür aufkommen hätten müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 19:30 Uhr